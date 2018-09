E’ uno dei ragazzi del ’77. Uno di quelli che, come Belardi e Cirillo, facendo tutta la trafila nel settore giovanile della Reggina è arrivato in A. Anzi molto più in alto: è diventato campione del mondo.

C’era lui ad inaugurare la stagione della scuola calcio amaranto presso il Reggio Village di Viale Messina. “Senza questa città e questa maglia che mi ha adottato per sette anni non avrei mai potuto fare la carriera che ho fatto fino a diventare campione del mondo” ha detto Simone Perrotta.

Ecco il video della sua intervista: