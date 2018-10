La Reggina continua a lavorare alla costruzione della nuova rosa. Tanta carne al fuoco, ma sono poche le trattative che si riescono a chiudere in tempi brevi.

Accade, infatti, molto spesso che pur essendoci l’intesa tra tutte le parti in causa, si preferisca temporeggiare. Soprattutto i calciatori coltivano la speranza che, fino alla fine, possa arrivare una soluzione di maggiore prestigio in fatto di categoria e di migliore livello economico.

Il calcio, però, sta cambiando, perché molto spesso gli over sanno che rischiano di restare “a spasso”. Le attuali norme che favoriscono e incentivano l’utilizzo degli under indicono le squadra con pochi mezzi economici a privilegiare i giovani anche nell’undici titolare.

Quest’anno, però, potrebbe esserci una novità. Il calciomercato di Serie A e B chiude il 17 agosto, quello di C il 25.

Entrambe le finestre avranno fine alla vigilia dell’inizio dei campionati, ma attenzione alla finestra di otto giorno in cui la compravendita calciatori sarà aperta solo alle squadre di terza serie.

Quella sarà una fase in cui molti giocatori in esubero in B faranno meno fatica ad accettare la terza serie, avanzeranno meno pretese e sarà più conveniente fare affari.

Taibi ha fatto sapere di voler completare la rosa per l’80% prima del raduno e chissà che quel 20% residuo non venga reperito proprio in quella fase che rappresenta la vera novità estiva.