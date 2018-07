La Reggina lavora sul mercato. Per la porta, com’è noto, è praticamente certo che Alessandro Confente sarà il titolare almeno in partenza.

Decadono molte voci sui secondi, dato che sono in ascesa le quotazioni di Mattia Licastro che potrebbe restare come secondo. I contatti si intensificheranno a ridosso del ritiro, quando la società avrà chiaro quanti under e quanti over comporranno la rosa ideale.

Per quanto riguarda i centrali di difesa è arrivato Ciavattini e con buona probabilità arriverà anche Pogliano dal Chievo Verona. Si tratta di due under che, almeno in partenza, non saranno titolari. Arriveranno due calciatori che hanno diversi campionati alle spalle in C, Taibi sta sondando diversi profili.

Potrebbero, però, essere molto meno in avanti con l’età di quanto non ci si aspetti.

E’ già aperta la caccia a Mr X e Mr Y.