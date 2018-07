Ormai si gioca a carte scoperte. Ammesso che non fosse così già dall’inizio. Alessio Viola vuole la Reggina e viceversa. L’attaccante di Taurianova vuole tornare a casa a giocare nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Di messo c’é la Virtus Francavilla che detiene il suo cartellino con diritto fino al 2019.

La Reggina proverà a chiudere uno scambio con Sparacello.

Intanto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport l’attaccante parla chiaro: “So dei contatti tra il mio agente e la società. Io per la Reggina mi ridurrei lo stipendio”.