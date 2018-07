La Reggina, fino ad ora, ha in organico pochi calciatori. L’esercizio mnemonico non è difficile.

Difensori: Ciavattini Centrocampisti: Navas, Marino, Salandria, Mezavilla Attaccanti: Maritato, Sciamanna.

Sei nomi su 23, ma a breve sono attese le ufficializzazioni di diversi calciatori.

Il portiere sarà Confente in arrivo dal Chievo Verona, mentre per il ruolo di dodicesimo Licastro dà garanzie sufficienti e va verso la conferma . Per la fascia sinistra di difesa è praticamente fatta con l’Empoli per Imperiale.

Ai dettagli anche per il jolly Ungaro e gli esterni d’attacco Emmausso (dal Genoa) e Lorusso (dal Trasterevere).

Si arriva a tredici effettivi a cui, per il momento, Taibi conta di aggiungere Tulissi e Viola per completare l’attacco.

Poi sarà caccia a due centrali di difesa che conoscono la categoria a cui si aggiungerà un terzino destro tra i giovani monitorati.

18-19 dovrebbero essere gli effettivi che partiranno per il ritiro più qualche aggregato dalla Berretti. Con calma poi si dovrebbe andare a piazzare gli ultimi colpi.