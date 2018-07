“Tornare a casa è sempre una esperienza meravigliosa, farlo per costruire qualcosa non ha eguali. Un biennale dalla Reggina è stato un regalo grande per me e io per accettare non ho badato a nulla, mettendo davanti il cuore”.

A parlare è Francesco Salandria, centrocampista che la Reggina ha riportato a casa dopo tre anni.

“Non vedo l’ora di reindossare la mia maglia amaranto, è sempre stata – conclude – la mia, così come lo è per i tifosi. Abbiamo bisogno della nostra gente; stateci vicino, ci divertiremo”