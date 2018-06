Si avvicina l’inizio della prossima stagione, fissato ufficialmente, per l’1 luglio. La Reggina, tuttavia, dovrebbe radunarsi dopo l’inizio della seconda decade di luglio. In attesa che vengano comunicate le date ufficiali si può già iniziare ad abbozzare quelle che potrebbero essere le scelte relative alla logistica stagionale.

Il ritiro dovrebbe avere luogo in una località calabrese e durare un paio di settimane. Con molta probabilità nel frattempo si dovrebbe venire a conoscenza dell’eventuale intesa o meno con la nuova società che avrà in gestione il S.Agata.

Dovendo puntare un euro oggi lo si potrebbe fare sul fatto che almeno la prima squadra avrà possibilità di usufruire della struttura.

Riguardo allo stadio: non esistono dubbi sul fatto che ovviamente la Reggina giochi al Granillo, ma come negli anni scorsi non prenderà in gestione la struttura ma pagherà i gettoni d’affitto al Comune, che dovrà occuparsi della manutenzione.