Alfredo Pedullà, in questa sessione di mercato, sta dando grande attenzione all’operato della Reggina .

L’esperto di mercato ha rivelato che la Reggina presto metterà nero su bianco per due trattative.

Dall’Empoli arriva il terzino Imperiale. Palermitano, è esploso giovanissimo in C con la maglia del Catanzaro dove è cresciuto. Si credeva che dall’Empoli potessero arrivare Zappella e Salvini, alla fine Taibi ha strappato il giocatore più “pronto”. Sebbene si tratti di un classe ’99. Under, non graverà sulle casse societarie e produrrà persino minutaggio.

Trova conferme, inoltre, l’interesse per Ungaro. Il centrocampista del Renate, avuto da Cevoli la passata stagione sarà amaranto la settimana prossima.