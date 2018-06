La premessa è d’obbligo: in teoria non è una notizia. La pratica di qualche stagione fa a Reggio Calabrai e l’attualità in altre piazze fa si che il dato sia molto più importante in pratica.

La Reggina ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione in Lega, corredandola di tutta la documentazione richiesta.

Al di là degli incartamenti, c’erano da presentare una fideiussione bancaria da 350.000 euro e la consueta tassa d’iscrizione.