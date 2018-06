La Reggina si tuffa nella prossima stagione. A due settimane dall’inizio del ritiro Massimo Taibi sta serrando le fila.

Dopo aver tesserato Navas, Salandria e Maritato che si aggiungono a Sparacello, Mezavilla e Marino, gli amaranto hanno fatto firmare un triennale a Ciavattini. Il capitano della Roma arriva a titolo definitivo, si attende l’ufficializzazione ma la trattativa è stata chiusa ieri come anticipato .

Secondo la Rosea è praticamente fatta per il portiere. Sarà Confente in arrivo dal Chievo Verona, mentre vengono dati per vicini altri tre nomi: l’attaccante Alessio Viola (ieri si è detto che l’arrivo di un centravanti alla Virtus Francavilla sbloccherà la situazione), Zivkov del Padova (come evidenziato la Reggina lo ha in mano, dipende dagli amaranto) e il terzino sinistro Salvini (’99 dell’Empoli).

Sempre con i toscani per l’altra fascia, pur non essendo riportato dalla rosea, c’è in ballo il nome di Zappella. Le società si parlano da qualche giorno.

Pochi giorni, forse settimane, e questi nomi in buona parte dovrebbero diventare calciatori amaranto.