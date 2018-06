La Reggina continua a costruire la sua rosa per la prossima stagione. Già entro la fine di questa settimana sono attese diverse ufficializzazioni.

In particolare il reparto dove presto il quadro potrebbe essere completato è l’attacco. Sciamanna e Maritato sono già in organico, mentre Lorusso è sempre più destinato a vestirsi d’amaranto.

Considerando Sparacello in uscita, restano almeno tre caselle da riempire con due over e probabilmente un under.

Il “vecchio” potrebbe essere lo svizzero Marco Rosafio. Classe 1994 è reduce da un anno in cui ha fatto la differenza a Messina e oggi ha la fila di squadre che vogliono riportarlo in Serie C.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, nell’edizione calabro-sicula, è stato molto chiaro dicendo di non aver avuto alcun contatto con la società amaranto (bluff probabile!) e che Reggio Calabria rappresenta per lui una piazza gradita.

E’ un attaccante esterno che cerca consacrazione.