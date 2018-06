Reggina attivissima sul mercato. E a porla sotto la lente d’ingrandimento sono i massimi esperti di mercato italiani: Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà.

Tocca al giornalista reggino questa mattina annunciare tre colpi praticamente in dirittura d’arrivo.

Il primo è la conferma di Emmausso avvalorando quando già da lui espresso ieri.

Eloquente l’incipit: “La Reggina non si ferma”. Poi si passa ad altri due nomi: uno è Ciavattini, capitano della Roma Primavera, per il quale Di Marzio ha parlato di accordo per un trasferimento a titolo definitivo con accordo triennale.

Ed, infine, ha preso quota quella che era la pista per la fascia sinistra che rispondeva a Zivkov del Padova (leggi qui).