La Reggina ha tre colpi in dirittura d’arrivo (leggi qui), quattro volendo considerare anche Lorusso. Le caselle, in un certo senso, cominciano a riempirsi.

Taibi, però, per il momento ha fretta di chiudere soprattutto per gli under. Sono stati individuati tre profili.

Uno è Mirko Eposito, di proprietà del Crotone, reduce da un’esperienza con il Catania.

L’altro è Luca Mosti, reduce dall’esperienza con la Fiorentina.

Per entrambi la concorrenza è foltissima. La Reggina, tuttavia, punta anche a un altro profilo: quello di Davide Zappella.

Classe 1998, ha giocato gli ultimi sei mesi a Cuneo nel girone A. Potrebbe essere uno dei due che si giocheranno il posto da titolare.