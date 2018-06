Con la festa svoltasi domenica 24 giugno al Planetario di Reggio Calabria, alla quale hanno partecipato oltre 400 persone tra dirigenti, tecnici, atleti, ragazzi della scuola calcio e genitori, si e’ conclusa la ventesima stagione sportiva della Maestrelli C/5. Una S.S. sicuramente positiva con la prima squadra che ha ottenuto la salvezza diretta in quello che e’ stato definito il campionato di serie C1 più competitivo della sua storia con tante squadre che hanno annoverato nel proprio roster diversi giocatori stranieri per la maggior parte brasiliani.

La squadra Juniores ha ottenuto il miglior risultato di sempre vincendo I play off e disputando la fase finale regionale facendo maturare alcuni giovani interessanti pronti per essere inseriti in prima squadra, obiettivo primario della società.

Con il settore giovanile/scuola calcio sono stati disputati, nelle splendide strutture del planetario e del Palalumaka, I campionati esordienti, pulcini 2008, primi calci 2009, primi calci 2010 e piccoli angeli 2011/2012 con il raggiungimento di ottimi risultati tra cui la vittoria nella regular season dei p.c. 2010 e la vittoria nel torneo di Bovalino, ottimamente organizzato dal Bovalino C/5, con I pulcini 2008. Nel mese di giugno 130 persone, tra ragazzi e genitori, hanno partecipato al torneo ”giochi in Magna Grecia” svoltosi in Basilicata dall’uno al tre.

L’ aspetto primario e più importante e’ stato quello di aver consentito ai nostri ragazzi di trascorrere un anno di svago, divertimento ed aggregazione, insieme con le loro famiglie, all’insegna dello sport.

Apice di questa S.S. e’ stata la Benemerenza ricevuta a Roma per I 20 anni di attività della Società e del suo presidente.

La Maestrelli C/5 coglie ancora l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo per l’ottenimento di questa gratificante onorificenza.