Dall’amaranto della Reggina a quello del Locri il passo è lungo più o meno 100 km. Ciccio Cozza, secondo l’indiscrezione lanciata da Telemia, sarebbe l’obiettivo numero uno per la panchina del sodalizio jonico.

L’ambiziosa società, appena tornata nel massimo campionato dilettantistico, ha tutta l’intenzione di dare vita ad un programma ambizioso.

L’allenatore di Cariati, ormai reggino d’adozione, ha già vinto due campionato (La C2 con il Catanzaro e la D con la Sicula Leonzio) ed ha portato la Reggina (all’epoca sotto l’insegna Reggio Calabria) ai play off.

Convincerlo non sarà semplice, ma la vicinanza a casa e il fatto di andare in una piazza dove è già idolo per via del suo passato in quella squadra che incantava una provincia intera potrebbe spingerlo ad accettare.

Locri è una delle piazze più calde ed è pronta ad incendiarsi per un nome che certificherebbe le ambizioni della società.

L’indiscrezione è stata lanciata a Telemia.