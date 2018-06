La Reggina da qualche giorno é in costante filo diretto con il Padova.

I biancoscudati hanno diversi giocatori in esubero dopo la promozione in B, ma i discorsi sembrano insistere sul profilo che corrisponde a Petar Zivkov.

Il terzino sinistro, dal doppio passaporto serbo – austriaco, non é un under (’95) ed ha ancora un anno di contratto con i veneti, avendo firmato un biennale nella passata stagione.

Il Padova lo aveva inserito in una rosa molto competitiva, credendo nelle qualità del giocatore ma ha trovato poco spazio.

Oggi rappresenta un esubero e la Reggina potrebbe persino essere aiutata nel pagamento dell’ingaggio.

Per cui la parte in causa destinata a sciogliere le riserve é la Reggina per la casella di terzino sinistro, in linea di principio, preferirebbe affidarsi ad un giovane.