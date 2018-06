Fare il punto della situazione sulla rosa della Reggina, almeno in teoria, risulta piuttosto semplice, considerato che i giocatori sotto contratto e ufficializzati sono davvero pochi. Sono, però, tante le trattative in fase avanzata che danno l’idea su come sarà composta la rosa di 23 elementi voluta da Taibi.

PORTIERE

La Reggina ha scelto Confente. Salvo sorprese arriverà dal Chievo Verona ed è un portiere molto considerato a livello nazionale. E’ un ’98 e sarà uno degli under titolari della rosa di Cevoli. Oggi pare difficile una conferma di Licastro come secondo, l’obiettivo è trovare un dodicesimo under che arrivi in prestito e che sia pagato dalla società d’appartenenza.

DIFENSORI

Nelle idee di Taibi ci sono due centrali roccioso ed esperti più due under della difesa a quattro titolare. E’ il reparto dove c’è di più da fare. Il più vicino è il centrale mancino Carini, in uscita dalla Paganese. A lui si aggiungerà un destro. A proposito di mancini è stato sondato anche Giosa, ma l’ex amaranto reduce dall’esperienza di Alessandria viaggia a livelli di stipendio siderali per gli standard amaranto. Il centrale destro potrebbe essere Nabil Caidi, proveniente dal Teramo. In ribasso le quotazioni Laezza, la scelta di temporeggiare potrebbe non essere stata gradita I rincalzi dovrebbero essere under. Sulle fasce, invece, i nomi caldi sono quelli di Ramos (Cosenza, via Parma), Esposito (Catania, via Crotone), Nicoletti (Catanzaro, via Crotone).

CENTROCAMPO

Nelle idee di Cevoli c’è una linea mediana con due mezzali rapide, brave nel pressing ed ad inserirsi, ai fianchi di un mediano strutturato. Almeno in teoria il reparto sarebbe già fatto con Marino, Mezavilla e Salandria. Il brasiliano, però, potrebbe cambiare aria, considerato che c’è un’intesa con Zibert. In dirittura d’arrivo c’è anche l’under Franchini dal Sassuolo e altri giovani sono destinati ad arrivare. In stand by Osuji, per il quale si potrebbe decidere tra qualche tempo. Provenzano verso la conferma.

ATTACCO

Anche in questo caso il reparto sarebbe quasi fatto con Sciamanna, Maritato e il sempre più probabile arrivo di Lorusso. Arriveranno almeno altre due pedine: gli amaranto sembrano in vantaggio nella corsa all’ex esterno del Messina Rosafio e cercano un accordo con l’esperto Nolè. Un po’ più lontano Zecca.

In uscita c’è Sparacello.