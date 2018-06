La Reggina, da qualche giorno, ha lanciato la nuova campagna abbonamenti. Non sono mancate le lamentele per prezzi che non sono tra i più bassi della categoria, ma neanche tra i più alti.

L’idea che, in un certo senso, si voglia ridare valore alla Reggina passa attraverso vari passaggi. Il primo è il tentativo di costruire una squadra che renda maggiore giustizia al valore storico del club rispetto a quella del’ultima stagione, pur senza grandi risorse.

In attesa che il campo smentisca o confermi gli intenti, si prova a lavorare anche fuori dal campo. I prezzi non “popolarissimi” degli abbonamenti vanno in quest’ottica, sebbene pagare 5€ a partita per una gara in curva (per i vecchi) e 6 (per i nuovi abbonati) non siano cifre insormontabili e che molto spesso si vedono su campi di Serie D.

In occasione della campagna abbonamenti è passata quasi sotto traccia una frase pronunciata dai dirigenti, relativamente al fatto che in questa stagione non si assisterà più alla vendita di biglietti a un euro.

Mai si scenderà al di sotto del costo minimo pagato dagli abbonati per ogni partita. Un dato che serve a tutelare chi rappresenta lo zoccolo duro del tifo e che intende portare allo stadio solo chi è pienamente convinto di sostenere la causa.

Se la parola sarà mantenuta lo dirà il tempo.