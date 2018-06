Il Milan è alle prese con una situazione intricata sotto il profilo sportivo ed economico. Attende una sentenza dall’Uefa per conoscere potrà partecipare o meno all’Europa League e se Li sarà in grado di rimborsare il Fondo Elliot dei prestiti avuti.

Da più parti si mormora che un gruppo americano sarebbe pronto a rilevare o entrare con una consistente quota nel pacchetto azionario. I rumors che si fanno sempre più insistenti vogliono Rocco Commisso interessato a investire nei rossoneri.

Rocco Commisso è nato a Gioiosa Jonica. Dichiarato tifoso juventino e grande appassionato di calcio, è l’attuale proprietario dei New York Cosmos.

La sua storia

A dodici anni ha lasciato la Calabria per raggiungere il fratello, panettiere. Ha fatto fortuna nel campo delle telecomunicazioni dove possiede l’ottavo network del continente (Mediacom)

I media parlano di lui come un uomo d’affari con un patrimonio di quattro miliardi di dollari. Poco più di un anno fa ha ricevuto in dono una maglia della Reggina, ma mai ha avuto interesse ad investire nella società amaranto.

Commisso cuore bianconero

“Qui si vede solo la Serie A – ha detto – e soprattutto la Juventus. Auguro migliori fortune a quella che è la squadra della nostra città”.

Quando gli è stato chiesto della possibilità di acquistare la società amaranto si è limitato ad un laconico: “Mai dire mai”, risposta garbata ed espressione discreta per un certo disinteresse alla cosa.

Commisso punta più in alto e a certificarlo c'è il fatto che abbia voluto visionare i conti del Milan. Dovrà, eventualmente, mettere da parte la sua fede bianconera e agire da uomo d'affari. E sul piano del business si tratta di uno che si è fatto da solo e avrebbe da insegnare a molti.