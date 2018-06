La Reggina continua a lavorare in maniera incessante sul mercato. Massimo Taibi sta setacciando il mercato alla ricerca di calciatori vogliosi di indossare la maglia amaranto e che non facciano troppe storie sull’ingaggio.

Un modo per tastare chi realmente ha voglia di mettersi in gioco con una gloriosa maglia per la Serie C.

La Gazzetta dello Sport rivela che la Reggina vuole chiudere per due attaccanti che rispondono al nome di Angelo Nolè e Marco Rosafio. C’è già un’intesa di massima tra le parti, presto toccherà ad entrambi sciogliere eventuali riserve.

Il primo è un classe ’84, attaccante con un passato in B nella Ternana. E’ una prima punta con caratteristiche diverse da Piergiuseppe Maritato, 425 partite e 94 reti in carriera. 6 lo scorso anno con il Racing Fondi, di cui era la punta di diamante.

Nella stagione 2007 ha giocato anche sette presenze a Messina, mentre molto più significativa è l’esperienza di Marco Rosafio sulla parte opposta dello Stretto.

L’attaccante svizzero, classe ’94, ha segnato 12 reti a Messina in D l’anno scorso e agisce da esterno. Su di lui ha messo gli occhi anche il Catania, ma la Reggina potrebbe avere la meglio grazie ad una migliore tempistica.

Si tratta, eventualmente, di due over. L’attacco che comprende già Maritato, Sciamanna e presto dovrebbe abbracciare Zecca dal Sassuolo e Lorusso potrebbe dirsi completo.

In uscita c’è Sparacello.