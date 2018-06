La Reggina, nella prossima stagione, non si avvarrà delle prestazioni di Manuel Ferrani. Il difensore, arrivato a gennaio dal Fano, non è mai stato nelle idee della dirigenza per la prossima stagione.

Un dato che va un po’ in controtendenza con quella che era la percezione dei tifosi che avevano visto nel giocatore uno dei maggiori protagonisti di una difesa diventata granitica nella seconda parte della stagione precedente. A pesare potrebbe essere stata la scelta di adottare uno schieramento a quattro, in cui forse Ferrani non avrebbe dato lo stesso contributo rispetto alla difesa a tre.

Ferrani ha firmato per il Rimini, la squadra della sua città. Già a gennaio i romagnoli lo avevano cercato, ma non se ne fece nulla perché giocavano ancora in Serie D ed il difensore preferì arrivare fino a Reggio Calabria pur di continuare a giocare tra i Pro e comunque in una piazza importante.

L’operazione è stata ufficializzata dal Rimini.