La Reggina ha ufficializzato la firma del suo nuovo centravanti. Piergiuseppe Maritato da Cetraro ha firmato il contratto che lo lega agli amaranto, dopo la sfortunata stagione trascorsa tra un Modena fallito e un Pontedera a cui non ha giocato la sua migliore stagione.

Accordo annuale con gli amaranto. Maritato va a rafforzare un organico che ha già Sciamanna e a cui presto dovrebbero aggiungersi Lorusso in arrivo in prestito dal Trastevere (via Parma) e Zecca (Sassuolo).

A loro Taibi pensa di affiancare altre due figure: un attaccante esterno under e un’altra punta di peso.

Si, perchè Maritato oltre a giocare bene da centravanti può anche agire di fianco alla prima punta, ragion per cui resta sempre attuale un nome quello di Sforzini.

Sparacello, invece, sarà ceduto.