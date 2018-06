Poche parole all’interno delle pagine nazionali della Gazzetta dello Sport per la Reggina.

Una frase, che, però dà praticamente per fatti tre affari.

Gli amaranto avrebbero chiuso per il ritorno di Gianola, difensore centrale reduce da una buona stagione alla Sicula Leonzio e protagonista due anni fa in amaranto.

A lui si aggiunge l’esterno d’attacco Lorusso, appena preso dal Parma e autore di 21 reti con il Trastevere in D nella stagione appena conclusa. É un under.

Fatta anche per il centravanti Maritato, calciatore di categoria e con un passato in B, reduce di un’annata poco soddisfacente con il Pontedera.