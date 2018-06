Manuel Ferrani, dopo sei mesi positivi a Reggio Calabria, lascia la Reggina che non ha inteso proporgli un rinnovo del contratto.

Come anticipato Ferrani proseguirà la sua carriera in Serie C. Andrà a giocare nel Rimini, squadra della sua città natale e che a gennaio, quando era in D, aveva messo in secondo piano rispetto alla squadra amaranto.

Si attendono sviluppi sul fronte La Camera per i romagnoli.

L’altro intreccio tra la Romagna (terra di Roberto Cevoli per ironia della sorte) e lo Stretto si chiama Alimi.

Isnik Alimini é il centrocampista strutturato di cui Taibi spesso parla con i suoi 186 cm.

Albanese e mancino, arriverebbe in prestito dall’Atalanta.

Si tratta di un ’94, quindi di un calciatore non più under e che finirebbe sul libro paga del sodalizio amaranto.