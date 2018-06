La Reggina, salvo sorprese, non prenderà Saraniti. L’attaccante viaggia a cifre siderali per le casse amaranto dopo il trasferimento dalla Virtus Francavilla al Lecce, ma punterà comunque su un attaccante importante.

I primi della lista sono Nando Sforzini e Montini, reduce dall’anno al Livorno. Segue Maritato. Il primo non ha bisogno di presentazioni, gli altri due sono reduci da stagioni non brillanti ma in passato hanno dimostrato di vedere sensibilmente la porta.

Nelle ultime ore c’è un nuovo nome su cui la Reggina sta lavorando. E’ il segno che c’è voglia di prendere un calciatore importante e non farsi prendere alla sprovvista qualora la trattativa con uno o con l’altro non dovesse decollare.

Il nome è quello di Giuseppe Genchi. L’ha differenza l’ha fatta con caterve di gol in Serie D, ma lo scorso hanno è stato tra i primi della classifica marcatori con la casacca del Monopoli.

A rivelare l’interesse degli amaranto per il calciatore è Sky Sport.