La Reggina ci prova, anche se non sarà facile. La società amaranto sogna un ‘Granillo che possa essere più pieno degli anni scorsi.

Lancia la campagna abbonamenti con la novità del prezzo dinamico. Più si andrà avanti con l’estate, più il prezzo salirà.

Chi ci crederà subito potrà risparmiare sensibilmente sulla tariffa. Le tessere avranno il costo di due stagioni fa. E’ ferma intenzione della società inoltre risparmiare gli abbonati e mai più ci sarà un prezzo inferiore a quanto pagano gli spettatori fidelizzati.

Verranno sottoscritti gli abbonamenti di Gradinata, ma resterà aperta solo qualora verranno staccati 1000 abbonamenti. Altrimenti i tifosi saranno dirottati in Tribuna Ovest, come quest’anno.

Reggina: la tessera del tifoso e la rateizzazione

Non è più necessaria per sottoscrivere l’abbonamento, servirà solo per le trasferte a rischio e per il quale l’Osservatorio del Viminale ne determinerà l’obbligo. La società ha stipulato una convenzione finalizzata alla possibilità di rateizzare su 8, 9 o 10 mesi il costo degli abbonamenti, favorendo soprattutto i nuclei familiari che dovranno farne più d’uno.

Reggina: i prezzi degli abbonamenti