Massimo Taibi nel corso di un’intervista rilasciata a Zonacalcio.net ha avuto modo di ribadire alcuni concetti e di sottolinearne altri riguardo al mercato e al futo della Reggina.



“Ci sembra giusto – ha detto – che in un progetto del genere ci sia gente che ama questa città. Cevoli e Belardi conoscono l’ambiente, amano in maniera smisurata la Reggina. Mimmo Praticò è la colonna di questa società, è una figura troppo importante”.

E poi spazio ad alcuni nomi: “Con Laezza ci inconteremo la prossima settimana, aspettiamo di mettere nero su bianco per la sua conferma. E’ un giocatore importante”.

E su Baclet:”E’ nel nostro mirino, ho già chiesto informazioni su di lui”.

E apre anche ad eventuali ulteriori conferme: “Cucchietti è in una istuazione particolare. Siamo in prila fila per capire cosa accadrà. Tulissi? E’ una situazione i divenire, dobbiamo capire chi tenere”.