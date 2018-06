La Reggina martedì aspetta una rinforza da Ferdinando Sforzini relativamente alla possibilità di trasferirsi in riva allo Stretto. L’attaccante ha detto di voler riflettere prima di dare una risposta.



Gli amaranto, nel frattempo, si sono cautelati stringendo contatti con Piergiuseppe Maritato, calabrese di Cetraro. Svincolato dopo l’esperienza di Potendera, il centravanti ha parlato al Corriere Veneto aprendo le porte ad un suo ritorno al Vicenza, dove dopo il cambio societario e la fusione con il Bassano si pensa in grande.

“Vengo da una stagione non fortunata, a Modena è andata come sapete e a Ponteera non ho trovato la condizione per qualche problema personale. Ho sbagliato a scegliere Modena e non Pordenone. Da parte mia c’è massima disponibilità in una piazza dove mi sono torvato benissimo sia come giocatore che come uomo. Sarebbe un sogno riportare i biancorossi in Serie B”