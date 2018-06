La Reggina continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato.



Da qualche ora Massimo Taibi è in costante contatto con Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina che ha diversi giovani importanti da poter prestare.

Tra questi c’è Luca Mosti.

Classe 1998, nativo di Massa è stato uno dei protagonisti della squadra Primavera arrivata ad un passo dallo scudetto, perdendo la finale con l’Inter.

Gioca a destra e con buona probabilità dovrebbe essere il terzino titolare, considerato che Navas è un uomo con doti più offensive.

Per lui non mancano le richieste dalla Serie B, ma Taibi potrebbe convincere i gigliati a cedere il calciatore a titolo temporaneo alla società dello Stretto per via di un posto da titolare garantito almeno inizialmente.