József Wereb, Ferenc Plemich, Andreas Kutik e Antonio Angelillo.

Per chi non conoscesse questi nomi si tratta degli unici allenatori stranieri che si sono seduti sulla panchina della Reggina, sebbene il quarto fosse un oriundo.

I primi giunsero a Reggio negli anni ’20, l’ex record man dei bomber in Serie A, invece, nel 1978.

Seppur possa suonare strano, va detto che Roberto Cevoli rappresenterà l’approdo in amaranto di un allenatore straniero sullo Stretto.

L’ex stopper è nato a Rimini, ma è di nazionalità sanmarinese.

Per quanto legato a doppio filo all’Italia, anche per totale contingenza territoriale e culturale, il piccolo stato di San Marino rappresenta comunque un territorio estero.