Riccardo Gatti e Tiziano Tulissi, con alterne fortune, hanno giocato nella Reggina nell’ultima stagione. Entrambi sono arrivati in prestito dell’Atalanta e ad un certo punto si era ipotizzato che, almeno per l’attaccante, potessero aprirsi le porte di una permanenza in riva allo Stretto.

Per il momento l’idea non sembra decollare, al punto che entrambi presto potrebbero muoversi ancora una volta insieme ma verso un’altra destinazione a sud di Bergamo.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe il Monopoli la squadra decisa a inserirli nel proprio organico per la prossima stagione.