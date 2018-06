Non sarà a Reggio Calabria il futuro di Giovanni La Camera. L’esperto centrocampista, arrivato in primavera, non era tra i papabili per una conferma nelle idee del ds Massimo Taibi e, in scadenza di contratto, ha già trovato una sistemazione in Serie C.

Tornerà al Rimini, appena tornato tra i professionisti, e squadra che lo ha fatto conoscere a ottimi livelli.

Rimini, però, è anche la città di Manuel Ferrani. Presto potrebbe seguire La Camera sposando il progetto dei rogmagnoli.