Simone Franchini, classe 1988, è un centrocampista centrale. Alto 182 cm e pesa 77 kg.

Modenese, ha nel destro il suo piede preferito. Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Sassuolo, da cui arriva in prestito . Nell’ultima stagione non ha trovato spazio in B a Terni.

Un centrocampista che ha una buona capacità verticalizzare e potendo trovare un paragone con il recente passato amaranto assomiglia un po’ ad Alberto De Francesco.

Dotato di una buona tecnica individuale, cerca presenze e un allenatore che gli ritagli il ruolo più congeniale.

Piede destro preferito per Giacomo Zecca. E’ una punta esterna che all’occorrenza può agire anche da centravanti (185 cm).

Cresciuto nel settore giovanile del Piacenza prima e del Parma poi , dopo il fallimento dei ducali nel 2015 si è trasferito presso i neroverdi.

Con loro si è rivelato uno dei migliori talenti della sua annata

Lo scorso anno ha avuto come prima esperienza tra i Pro una stagione a Piacenza: 17 presenze e 1 rete, sebbene avesse iniziato la stagione a Cremona senza trovare spazio.