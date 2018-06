La Reggina, fino ad ora, ha dato l’impressione di essersi mossa con intelligenza. Salandria è un colpo che, una volta, ufficiale, rappresenterebbe sotto molteplici aspetti un acquisto significativo.

Il centrocampo, ad esempio, ha già Roberto Marino , potrebbe abbracciare Osuji (con cui è in programma ad ore un appuntamento) ed Urban Zibert (in uscita dalla Juve Stabia, proprietaria del cartellino), ol. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Reggio. Vicino c’è anche il giovane Franchini del Sassuolo . C’è anche il giovane Amato che farà parte della rosa e a loro potrebbe aggiungersi Simonetti, under che Cevoli ha avuto a Renate dove è stato titolare inamovibile e che è di proprietà del Parma.

Potrebbe chiudersi così il quadro attorno ad un centrocampo che rischierebbe di essere di assoluto livello per una squadra che punta (senza neanche dichiararlo) al decimo posto.

In difesa, invece, è arrivato Navas. I siti specializzati lo considerano un esterno di centrocampo, ma nel 4-3-3 potrebbe essere provato come terzino destro.

Sempre dal Parma e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport dovrebbe arrivare il terzino sinistro Ramos, attualmente impegnato con il Cosenza nei play off.

Sempre la rosea, invece, riporta come probabile la conferma di Tiziano Tulissi. Si attende solo il via libera dell’Atalanta.

Oltre a lui Taibi punta a confermare Laezza e Cucchietti, per il quale la situazione resta intricata.

Il Toro deve rinnovargli il contratto e capire se tenere lui o Zaccagno per dargli la porta di un’eventuale squadra B.

Difficile che vada tra i cadetti, dove rischierebbe di non trovare spazio.