E’ una settimana importante per la Reggina. Cevoli non è stato ancora annunciato, ma ieri è stato chiuso l’ingaggio di Salandria. Mancano ancora le firme, ma arriveranno sebbene non siano da escludere delle sorprese.

Oggi Massimo Taibi che resta lontano da Reggio per condurre diverse trattative potrebbe piazzare un triplice colpo in incontri che, però, potrebbero essere interlocutori.

Con il Sassuolo c’è già un accordo per Zecca e Franchini.

Zecca è del ’97, Franchini del ’98. Il primo è un esterno d’attacco, l’altro un centrocampista che ha giocato nella Ternana nell’ultima stagione senza trovare spazio.

Entrambi arriverebbero in prestito.

Osuji, invece, continua a suscitare interesse, segno che Salandria non era alternativo al calciatore scuola Milan. Oggi si capirà se può essere chiusa la trattativa.