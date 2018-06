La Reggina nella prossima stagione potrebbe convivere con la necessità di reperire delle strutture da utilizzare per gli allenamenti.

Si, perchè la società, salvo sorprese, non dovrebbe partecipare alla gara per aggiudicarsi il Sant’Agata per poco meno di quattrocentomila euro (compresi i beni immateriali della Reggina Calcio) per i primi due anni e centocinque mila euro annui per gli anni successivi.

Cifre troppe esose per un club di Serie C, che dovrebbe adempiere anche ad occuparsi della manutenzione ordinaria ed ordinaria (quantificabile in più di trecentomila euro).

Il 6 giugno alle ore 12 scadrà il termine per presentare le offerte. Il 7, invece, saranno aperte le buste presentate.

Qualora nessun soggetto dovesse presentare un’offerta, la Reggina sarebbe pronta a monitorare l’evolversi della situazione e valutare se dovesse essere emerso un bando a cifre sensibilmente diverse.