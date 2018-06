.Giugno è iniziato. Nel calcio di qualche anno fa questo equivaleva al momento in cui si iniziavano a mettere in pratica i progetti per le squadre della stagione successiva.

Nel calcio di oggi, invece, per molte realtà è il momento di iniziare a mettere insieme qualche spicciolo per mettere insieme il denaro sufficiente a rispettare le scadenze e raggiungere i requisiti minimi per iscriversi al torneo successivo.

Tra le squadre che, ad esempio,vengono segnalate alla ricerca di nuovi finanziatori c’è il Matera.

L’attuale proprietà, dopo la pioggia di penalizzazioni della passata stagione, sarebbe alla ricerca di nuovi soci in grado di permettere di onorare i pagamenti da effettuare entro il 23 giugno.

Situazione probabilmente più tranquilla a Trapani, dove però tutti i quadri tecnici sono in scadenza e non si è mosso nulla per nuove nomine ed eventuali progetti per la prossima stagione.

I rumors parlano di possibili nuovi ingressi societari.

Il Siracusa, invece, dopo Magnani a gennaio, potrebbe piazzare un altro paio di prezzi pregiati come Palermo e Liotti che aiuterebbero a rendere più tranquilla la situazione.