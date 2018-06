Il campionato è finito da un pezzo, molto prima per la Reggina che per la Paganese.

I campani hanno conquistato la salvezza ai play out.

Tra le sfide determinanti per la permanenza in C degli amaranto ci sono quelle proprio con gli azzurrostellati.

Quattro punti tra andata e ritorno con due rigori parati da Cucchieti.

Nel corso di un’intervista rilasciata a lacittadisalerno.it, il calciatore Christian Cesarettim torna proprio sulle occasioni perse con gli amaranto come alcune tra le possibili chiavi di lettura di una salvezza arrivata: “La Reggina con noi ha preso 4 punti senza sapere come. Insomma, abbiamo commesso tanti errori. Però l’importante è stato il lieto fine”.