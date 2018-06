Massimo Taibi, attraverso le colonne della Gazzetta del Sud, ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero sull’attuale momento del mercato amaranto.

Il ds ha sottolineato come sia ancora presto per muoversi in maniera decisa, poiché molti campionati sono ancora in corso e gli agenti preferiscono attendere.

Confermato l’arrivo di Navas, si pensa al rinnovo di Laezza e si aspetta il via libera dal Torino per trattenere Cucchietti.

Confermato l’interesse per Osuji.