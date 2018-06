Venti presenze (quindici da titolare) e due reti. E’ il bottino di Fabio Oggiano con la maglia della Cavese, la squadra che ha rilevato l’attaccante sardo dalla Reggina.

La formazione campana è in pole nella corsa al ripescaggio, ma sul classe ’87 sardo si è fiondato il Taranto che è pronto ad allestire uno squadrone per provare, per l’ennesima volta, a riprendersi il professionismo.

Pare che gli jonici siano pronti a fare un’offerta a Genchi, uno dei migliori goleador dell’ultima Serie C.