Di cognome fa Navas, ma di nome Gaetano. Questo sembra il presupposto migliore per raccontare che il primo acquisto della Reggina 2018-2019 è italiano.

Nato a Napoli nel 1997, è alto 175 cm ed è un uomo di fascia destra.

Più che centrocampista che difensore, toccherà a Roberto Cevoli individuare quella che sarà la sua posizione in campo.

L’ennesima conferma del suo arrivo sullo Stretto arriva attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport.

Nell’ultima stagione ha giocato 19 partite con la maglia dell’Akragas, ma le cose migliori le ha fatte vedere due anni fa in tra Grosseto e Nocera Inferiore.

E’ un calciatore under e firmerà un contratto pluriennale, ragion per cui entrerà a far parte del patrimonio della società.