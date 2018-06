Sono tanti i calciatori che hanno giocato la stagione 2017-2018 a Reggio Calabria e che a giugno di un anno fa hanno fatto le valigie.

Per molti non è stato difficile seguirne le gesta, alla luce del fatto che sono rimasti in Italia.

Per altri che, invece, hanno scelto l’estero è stato meno facile seguirne le tracce.

Il difensore centrale Jevrem Kosnic, grande protagonista della stagione con i gol decisivi nel derby con il Catanzaro e ad Andria, ha giocato qualche mese in patria con il Vojvodina prima di firmare proprio qualche giorno fa per i rumeni del Cluji, con un improtante passato anche in Champions League.

Morten Knudsen, invece, dopo aver giocato qualche mese in Norvegia con il Sarpsborg 08 II, è tornato in patria e gioca con il Vendsyssel FF