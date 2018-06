“Abbiamo risolto il contratto consensualmente, perché mi volevo guardare intorno. C’erano diverse occasioni da poter sfruttare sotto il profilo professionale. Resto legatissimo al Renate che mi ha rilanciato, alla società e a tutti i ragazzi che mi hanno seguito e sopportato per un anno”.

Roberto Cevoli ai microfoni di Sm-tv San Marino ha voluto salutare così la sua ex squara, prima di parlare con un po’ di eccessiva prudenza del suo futuro:

“Per me a Reggio sarebbe un ritorno in una città dove ho avuto due anni splendidi da calciatore e un anno da tecnico della Primavera. Mi piacerebbe moltissimo tornare lì, ho un grandissimo ricordo della tifoseria. Se non rose fioriranno..”.