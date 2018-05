Che Massimo Taibi potesse dedicare questa fase a intrattenere quanti più rapporti possibili con i dirigenti di squadre di Serie A per ottenere i prospetti migliori era cosa nota.

Il fatto che, però, oggi sia a Firenze non è una notizia qualunque.

Si gioca Fiorentina-Torino, gara di ritorno del secondo turno play off del campionato Primavera.

Si tratterà dell’occasione propizia per parlare con i granata della situazione relativa a Tommaso Cucchietti.

Gli amaranto attendono che si concretizzi il rinnovo tra il portiere e la società granata, per poi andare all’assalto del giocatore per confermarlo in vista della prossima stagione.

Grosse opportunità di andare a fare un campionato di B da titolare non sembrano essercene, pertanto Reggio Calabria potrebbe essere la soluzione più gradita anche per il diretto interessato.

L’occasione, eventualmente, sarà anche quella giusta per monitorare da vicino i giocatori in campo e allacciare contatti per altri prospetti con le società viola e gigliata, di cui sono presenti i massimi vertici tra cui il presidente Cairo