Era atteso per oggi l’incontro tra la Reggina e Rolando Bianchi. Gli amaranto avevano messo sul piatto una proposta concreta.

L’attaccante, in maniera molto onesta, ha preferito declinare per non avere grandi stimoli a giocare in Serie C.

Molto probabile che per lui si aprano le porte dell’estero.

A riportare la notizia é stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio (clicca qui).