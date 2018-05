Nel 2014 era arrivato a gennaio dal Pescara. Era considerato un prospetto interessante del calcio italiano, sebbene, proveniente dal settore giovanile della Roma, non avesse trovato molto spazio in Abruzzo.

A prenderlo fu la Reggina che ben presto dalle mani d Atzori finì in quelle del duo Gagliardi-Zanin. La squadra alla fine retrocesse .

E anche lui, pur lasciando lo Stretto, fu costretto a ripartire dai campi della Serie C che mai avrebbe immaginato di calcare.

Paolo Frascatore oggi ha 26 anni ed è reduce da un buon campionato con il Sudtirol.

Dopo quattro stagioni di Serie C, intervallate da un’esperienza al Losanna in Svizzera, tra Pistoiese, Reggiana e, per l’appunto, Sud Tirol è pronto a tornare in B.

Il Carpi lo ha scelto per rafforzare la sua difesa.

Con l’augurio che l’esperienza possa valere più di quelle sole cinque apparizioni avute in maglia amaranto.