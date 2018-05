La Reggina perde un’altra figura storica come Matteo Spinelli, scomparso all’etá di 69 anni. Spinelli aveva vestito l’amaranto per cinque stagioni (dal 74 al 79) per un totale di 182 presenze, dato che lo ha portato all’undicesimo posto della classifica all time. Uomo riservato e professionista esemplare, Spinelli incarnò nella maniera migliore i valori cui si ispira da sempre il club amaranto. La Reggina lo ricorda con affetto e nel momento del dolore sottolinea, con convinzione, che le bandiere della storia non si ammainano. Mai.