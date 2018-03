Una giornata ferma ai box, poi la Reggina si tufferà in un piccolo campionato da cinque giornate in cui si potrà anche arrivare secondi per centrare la salvezza.

Sull’opportunità di dover lottare con formazioni del calibro di Paganese e Racing Fondi se ne parlerà, eventualmente, a fine stagione.

Per il momento si prende atto che c’è da centrare l’obiettivo.

Considerando anche chi occupa la sestultima piazza, ossia il Catanzaro, il tecnico Agenore Maurizi conserva un piccolo record.

L’allenatore romano, infatti, tra gli allenatori che hanno iniziato la stagione con le squadre in lotta per non retrocedere è l’unico a non essere stato esonerato. Ed, a questo punto, probabilmente manterrà la panchina fino a fine stagione.

In società si augurano che la scelta sia quella più giusta.