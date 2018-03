L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero dell’interno non farà aprire la prevendita del settore ospiti per la gara Reggina-Lecce, prevista domenica 8 aprile, fino a che non saranno fatte le dovute valutazioni.

Tra le due tifoserie esiste una forte rivalità, determinata dalla vicinanza dei tifosi del Bari a quelli amaranto, che fa sì che si sospettino profili di rischio per il match.

I giallorossi, in lotta per vincere il campionato, vengono seguiti in massa in trasferta e a Reggio potrebbero essere un migliaio.

Già in passato sono avvenuti scontri tra le opposte fazioni.

Probabile che possano essere utilizzate delle limitazioni nella vendita dei tagliandi per il settore ospiti.