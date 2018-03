Ancora un giorno triste per il calcio italiano. A dare lacrime stavolta è la morte di Emiliano Mondonico.

Aveva 71 anni e da diversi anni lottava nella partita con la vita.

In Calabria ha allenato il Cosenza ed era in panchina il 13 giugno 1999 a guidare quel Torino sconfitto da una Reggina promossa per la prima volta in Serie A.